Leerer Tank: Lisa Eder beendet Saison vorzeitig!

Österreichs beste Skispringerin der zu Ende gehenden Saison verabschiedet sich vorzeitig in den Sommerurlaub!
Lisa Eder verzichtet aufgrund fehlender Energiereserven auf ein Antreten bei den zwei ausstehenden Skiflug-Bewerben in Vikersund und Planica. „Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten – sowohl für die letzten Flüge als auch um den Ski-Druck sauber auszugleichen“, erklärte Eder.
„Highlights waren meine beiden Weltcup-Siege!“
Mit insgesamt elf Podestplätzen sprang die 24-Jährige ihre mit Abstand beste Saison. „Meine Highlights waren natürlich meine beiden Weltcup-Siege.“ Sie triumphierte in Zao (JPN) und in Hinzenbach jeweils auf der Normalschanze. Bei Olympia flog die Salzburgerin als Medaillenkandidatin am Podest vorbei.
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