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Leerer Tank: Lisa Eder beendet Saison vorzeitig!

Ski Nordisch
21.03.2026 17:38
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs beste Skispringerin der zu Ende gehenden Saison verabschiedet sich vorzeitig in den Sommerurlaub!

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Lisa Eder verzichtet aufgrund fehlender Energiereserven auf ein Antreten bei den zwei ausstehenden Skiflug-Bewerben in Vikersund und Planica. „Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten – sowohl für die letzten Flüge als auch um den Ski-Druck sauber auszugleichen“, erklärte Eder.

 „Highlights waren meine beiden Weltcup-Siege!“
Mit insgesamt elf Podestplätzen sprang die 24-Jährige ihre mit Abstand beste Saison. „Meine Highlights waren natürlich meine beiden Weltcup-Siege.“ Sie triumphierte in Zao (JPN) und in Hinzenbach jeweils auf der Normalschanze. Bei Olympia flog die Salzburgerin als Medaillenkandidatin am Podest vorbei.

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