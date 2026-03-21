Leerer Tank: Lisa Eder beendet Saison vorzeitig!

Lisa Eder verzichtet aufgrund fehlender Energiereserven auf ein Antreten bei den zwei ausstehenden Skiflug-Bewerben in Vikersund und Planica. „Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten – sowohl für die letzten Flüge als auch um den Ski-Druck sauber auszugleichen“, erklärte Eder.