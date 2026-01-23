Landeshauptfrau Edtstadler will günstigeren Strom

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler will die Bürger und Unternehmen des Bundeslandes entlasten. Deshalb fordert sie die Salzburg AG auf, ein neues Tarifpaket beim Strom zu schnüren. „Mir ist ein günstiger Strompreis für alle Salzburgerinnen und Salzburger sowie für die Unternehmen in unserem Bundesland ein großes Anliegen. Günstige Energie ist wesentlich für unseren Standort“, wird die 44-Jährige in einer Aussendung zitiert.