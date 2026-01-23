Vorteilswelt
„Großes Anliegen“

Landeshauptfrau Edtstadler will günstigeren Strom

Salzburg
23.01.2026 13:22
Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.
Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Für die Salzburger soll es künftig günstigeren Strom geben. Das fordert zumindest die Landeshauptfrau, Karoline Edtstadler. Die Salzburg AG solle alle möglichen Spielräume nutzen, um Strom günstiger zu machen.

0 Kommentare

Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler will die Bürger und Unternehmen des Bundeslandes entlasten. Deshalb fordert sie die Salzburg AG auf, ein neues Tarifpaket beim Strom zu schnüren. „Mir ist ein günstiger Strompreis für alle Salzburgerinnen und Salzburger sowie für die Unternehmen in unserem Bundesland ein großes Anliegen. Günstige Energie ist wesentlich für unseren Standort“, wird die 44-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Der heimische Energieversorger hat den Strompreis seit Mitte 2023 sechs Mal gesenkt. Dennoch ist das für die Landeshauptfrau noch nicht genug. „Mir geht es darum, dass die Salzburg AG wie bisher mögliche Spielräume nutzt, um Strom noch günstiger zu machen.“

Salzburg

