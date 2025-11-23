Das seltene Haselhuhn fühlt sich in Filzmoos wohl

Mit den beiden Forstfacharbeitern Kurt und Georg geht es im Revier Hachau, nah an der Dachsteinsüdwand, ins steile Gelände. Die Wetterbedingungen waren im Oktober ideal, der Boden trocken, die Sicht an dem Föhntag weit. Sie haben Motorsägen dabei und treffen sich zur Lagebesprechung, was den Lebensraum hier verbessern könnte. „Gewisse Bäume sollen Platz haben, um sich entwickeln zu können.“ Gleichzeitig muss Sichtschutz von oben bleiben, um Feinde aus der Luft abzuhalten.