Greißlerei am Hauptplatz mit besonderer Geschichte

Egal ob Großeinkauf oder schnelle Kleinigkeit – bei „Josi‘s Markt am Platz“ in Bad Eisenkappel gibt’s fast alles.
Selbst hat er beim letzten Greißler in Eisenkappel eine Lehre gemacht, jetzt tritt Josef Ošina quasi in dessen Fußstapfen. Gemeinsam mit seinem Partner Michael Nemeth hat er heuer nämlich „Josi‘s Markt am Platz“ eröffnet und damit der Gemeinde nach langer Pause wieder einen traditionellen Greißler verschafft.
Schon vor 100 Jahren war in dem Gebäude am Hauptplatz in Eisenkappel ein Lebensmittelgeschäft und ein bisschen Historie haben die beiden Kaufmänner auch mit in den Laden gebracht. „Mein Vater hat uns zum Glück geholfen und einige Schätze ausgegraben“, erzählt Ošina.
Riesiges – und flexibles – Angebot
Wer denkt, beim kleinen Greißler, kann das Angebot nicht groß sein, liegt falsch. Mehr als 1500 Artikel gibt es im Markt – teils auch schon auf spezielle Nachfrage ihrer Kunden. „Es kommen wirklich viele, was uns freut. Wir sind als kleiner Betrieb auch so flexibel, dass wir spezielle Anfragen schnell umsetzen können.“ Vom Katzenfutter bis zum veganen Aufstrich werden alle möglichen Produkte des täglichen Gebrauchs angeboten. Vieles kommt auch aus der Region, etwa vom Arlitscherhof.
Träume für die Zukunft haben die beiden übrigens auch schon: „Gleich neben dem Markt wird eine Fläche frei, da könnte ein kleines Café eröffnet werden.“
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