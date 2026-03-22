Greißlerei am Hauptplatz mit besonderer Geschichte

Riesiges – und flexibles – Angebot

Wer denkt, beim kleinen Greißler, kann das Angebot nicht groß sein, liegt falsch. Mehr als 1500 Artikel gibt es im Markt – teils auch schon auf spezielle Nachfrage ihrer Kunden. „Es kommen wirklich viele, was uns freut. Wir sind als kleiner Betrieb auch so flexibel, dass wir spezielle Anfragen schnell umsetzen können.“ Vom Katzenfutter bis zum veganen Aufstrich werden alle möglichen Produkte des täglichen Gebrauchs angeboten. Vieles kommt auch aus der Region, etwa vom Arlitscherhof.