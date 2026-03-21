Ein Regen aus roten Rosen für den Biedermeierspaß

Mit Tempo und Spielwitz

Und die engagierte Wandertruppe legt temporeich los. Mit viel Slapstick, großen Gesten und schaurigen Effekten wird die Geschichte der früheren Verhältnisse von Herrschaft und Dienstboten serviert. Vor allem Željko Marović als Herr von Scheitermann und Tim Breyvogel als ehemaliger Herr und nunmehriger Hausknecht Muffl legen sich ordentlich ins Zeug. Doch auch Annette Holzmann als ebenso würdevolle wie fantasiebegabte Josephine und Karola Niederhuber als Peppi, die auf eine Vergangenheit als „heilige Johanna“ verweisen kann, steuern das Ihre zu diesem Spektakel voller Tempo, Timing und Witz bei.