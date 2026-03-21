Tierische Verfolgungsjagd auf Wiener U6-Gleisen

Minutenlange Verfolgung

„Das Einfangen war gar nicht so einfach. Wir sind mit einer Decke auf den Schwan zugegangen, aber er ist immer wieder davongelaufen. Nach 10 Minuten hat es dann aber geklappt“, schilderte der 35-jährige Tamer A. Ein Leichtgewicht war der Vogel ebenfalls nicht. „Mit der Zeit ist er auch ganz schön schwer geworden“, erklärte er. Der 35-Jährige konnte das etwa zehn Kilogramm schwere Tier schließlich vor dem Stationsgebäude Neue Donau in die Freiheit entlassen.