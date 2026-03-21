Tierische Verfolgungsjagd auf Wiener U6-Gleisen

Nicht den besten Rastplatz hat sich ein Schwan am Samstagmorgen in Wien ausgesucht. Denn der imposante Vogel hatte sich ausgerechnet die Gleise der U6 als Ort zum Verweilen ausgesucht. Die Mitarbeiter der Wiener Linien lieferten sich daraufhin mit dem Tier eine kleine Verfolgungsjagd.
Zum Glück noch rechtzeitig hatte ein U-Bahn-Fahrer den Schwan am frühen Morgen auf den Gleisen zwischen den Stationen Floridsdorf und Neue Donau bemerkt und den Zug abgebremst, berichteten die Wiener Linien. Allerdings machte der Vogel zunächst keinerlei Anstalten, das Feld rasch zu räumen.
Der U-Bahn-Fahrer fuhr daraufhin im Schritttempo hinter ihm her, der Schwan wechselte die Seiten und ließ sich auf den Gleisen in der entgegen gesetzten Fahrtrichtung nieder.
Mit der Zeit ist er auch ganz schön schwer geworden.
„Schwanenfänger“ Tamer A.
Zwischenzeitlich war bereits das Funkwagen-Team „Friedrich 2“ der Wiener Linien verständigt worden. Zu dritt machten sich Servicedienst-Mitarbeiterin Andrea M. und die beiden Mitarbeiter vom Funkwagen, Tamer A. und Andreas S., daran, den Schwan aus dem Gefahrenbereich zu bringen – ausgerüstet mit Handschuhen und einer Decke. Leicht machte es der Wasservogel ihnen aber nicht.
Minutenlange Verfolgung
„Das Einfangen war gar nicht so einfach. Wir sind mit einer Decke auf den Schwan zugegangen, aber er ist immer wieder davongelaufen. Nach 10 Minuten hat es dann aber geklappt“, schilderte der 35-jährige Tamer A. Ein Leichtgewicht war der Vogel ebenfalls nicht. „Mit der Zeit ist er auch ganz schön schwer geworden“, erklärte er. Der 35-Jährige konnte das etwa zehn Kilogramm schwere Tier schließlich vor dem Stationsgebäude Neue Donau in die Freiheit entlassen.
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