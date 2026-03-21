Kärntner Musik-Star strahlt über dem Big Apple

„Wahnsinn, oder? Schon ein bisschen surreal – noch immer. Letztes Mal bin ich extra mit meiner Mama nach New York gereist – diesmal geht es sich leider nicht aus“, wie die sympathische Sängerin am Telefon erzählt. Mitten im Arbeitsstress, kurz bevor sie für die Deutsche KiKA-Musik-Casting-Show „Dein Song 2026“, in der die Jurorin Patin für einen jungen Sänger war, in die Maske muss. „Für die Krone nehm‘ ich mir aber natürlich Zeit.“