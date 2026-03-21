Brand in einer Firma: Maschine stand in Flammen

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehren Peratschitzen, Kühnsdorf und Stein im Jauntal (Kärnten). In einer Firma im Gewerbepark Kühnsdorf war ein Feuer ausgebrochen.
Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zum Gewerbepark nach Kühnsdorf gerufen. In einem der dort angesiedelten Betriebe war ein Feuer ausgebrochen. Die Brandmeldeanlage im Gebäude hatte Alarm geschlagen.
Löscheinsatz unter Atemschutz
Wie sich herausstellte, hatte eine Maschine Feuer gefangen. Unter Atemschutz wurde seitens der Feuerwehrkräfte mit dem Löschangriff gestartet. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.
Insgesamt 32 Kameraden der Feuerwehren Kühnsdorf, Peratschitzen und Stein im Jauntal standen im Einsatz. Was die Ursache für den Brand war, steht derzeit noch nicht fest. Weitere Erhebungen werden durchgeführt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.
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