Diebe bestahlen zweimal denselben Polizisten

„Sind Sie ein Naturtalent?“

„Wo lernt man so eine Fingerfertigkeit? Dass man so sanft vorgeht, dass das Opfer nichts merkt? Das muss man ja üben. Oder sind Sie ein Naturtalent?“, fragt Richter Andreas Rom den älteren der beiden Taschendiebe. „Ich habe nichts geübt. Ich habe das nur im Internet gesehen“, erklärt der 53-Jährige und zuckt mit den Schultern. – „Aber wenn man sich die Videoaufzeichnung von Ihren Taten ansieht, wirkt das schon sehr professionell.“ – „Da ist nichts professionell, das kann jeder“, beteuert der Algerier.