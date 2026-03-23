Buchhändlerin und Fremde stoppten Postkartendieb

„Bitte melde dich!“ So lautet ein Posting der Buchhandlung Leporello in der Singerstraße in Wien. Am Mittwochnachmittag startete man die Suche nach einer Unbekannten. Sie hatte tatkräftig dabei geholfen, auf einen Postkartendieb aufmerksam zu machen und ihn zu verfolgen. Chefin Dagmar Harbich sprach mit der „Krone“ über die spektakuläre Verfolgung.
Es war etwa 10.45 Uhr am vergangenen Mittwoch, als eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau in die Buchhandlung von Dagmar Harbich marschierte. Jene erinnert sich noch genau daran, was die Dame mit schulterlangen Haaren und beigefarbenem Mantel gesagt hatte: „Sie müssen auf Ihre Dinge vor der Tür aufpassen, da hat sich ein Mann eben bei den Billets und Karten bedient!“
Gemeinsam liefen die beiden Frauen dann vor die Tür. Dort zeigte die unbekannte Frau Harbich noch den davonlaufenden Postkartendieb, woraufhin die Buchhändlerin die Verfolgung bis zum Stephansplatz aufnahm. „Ich habe ihn an seinem Mantel festgehalten und ihm gesagt, dass er mir die Dinge, die er gestohlen hat, sofort zurückgeben soll.“ Der Dieb sei so perplex gewesen, dass er die Ware folgsam zurückgab.
Der Dieb war so baff und erschrocken, dass er das brav und widerstandslos gemacht hat und die Karten zurückgab.
Buchhändlerin Dagmar Harbich würde sich gern bei der Helferin bedanken.
Bild: Leporello – die Buchhandlung
Nun will Frau Harbich die Helferin finden, denn: „Als ich wieder bei der Buchhandlung war, war die Dame leider schon weg.“ Laut ihrer Kollegin war die couragierte Helferin offenbar selbst in Eile. „Ich möchte mich sehr gerne bei der Frau bedanken, da ich ihre Tat nicht als Selbstverständlichkeit sehe“, erzählt Dagmar Harbich der „Krone“.
Sie nun doch noch ausfindig machen zu können, sei ihr ein großes Anliegen. Erstens, um sich für die spontane Zivilcourage zu bedanken. Zweitens aber auch, um ihr ein kleines Geschenk aus Dankbarkeit zu erreichen. Via sozialen Medien hofft man daher, dass sich die Frau im beigefarbenen Mantel bei der Buchhandlung Leporello meldet.
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