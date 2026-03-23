Buchhändlerin und Fremde stoppten Postkartendieb

Es war etwa 10.45 Uhr am vergangenen Mittwoch, als eine etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau in die Buchhandlung von Dagmar Harbich marschierte. Jene erinnert sich noch genau daran, was die Dame mit schulterlangen Haaren und beigefarbenem Mantel gesagt hatte: „Sie müssen auf Ihre Dinge vor der Tür aufpassen, da hat sich ein Mann eben bei den Billets und Karten bedient!“