Mopedfahrer (15) bei Kollision schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in der Oststeiermark: In Obersaifen übersah ein 92-jähriger Autolenker beim Abbiegen einen entgegenkommenden Mopedfahrer (15). Es kam zur Kollision, der 15-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt.
Am Freitagvormittag war ein 92-jähriger Oststeirer mit seinem Auto auf der L406 von Pöllau kommend in Richtung Birkfeld unterwegs. Als er in Obersaifen nach links in eine Gemeindestraße abbiegen wollte, übersah er laut Polizei einen entgegenkommenden Mopedfahrer.
Die Fahrzeuge kollidierten und der Mopedlenker stürzte. Der 15-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde per Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Der 92-Jährige blieb unverletzt, ein mit ihm durchgeführter Alko-Test verlief negativ.
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