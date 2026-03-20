VW-Elektro-Partner Xpeng brechen Verkäufe weg

Der chinesische Elektroautopionier Xpeng spürt die Folgen der staatlichen Subventionskürzungen in China deutlich: Für das erste Quartal erwartet das Unternehmen nur noch Erlöse von 12,2 bis 13,28 Milliarden Yuan (1,53 bis 1,66 Milliarden Euro). Das entspricht einem Rückgang um rund ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr – Analysten hatten im Schnitt mit deutlich höheren Einnahmen gerechnet. An der New Yorker Börse brachen die Xpeng-Aktien um mehr als fünf Prozent ein.
Im Schlussquartal 2025 hatte Xpeng erstmals einen Gewinn erzielt, der Umsatz lag mit 22,25 Milliarden Yuan über den Erwartungen der Analysten. Um dem Absatzrückgang entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen nun auf neue Modelle wie den Mona D02 sowie auf Wachstum im Exportgeschäft, erklärte Rosalie Chen vom Analysehaus Third Bridge.
Hoffnung auf neue Modelle
Besondere Hoffnung setzt Xpeng auf Lateinamerika: Bald sollen zwei Modelle nach Mexiko exportiert werden, außerdem sollen zusätzliche Fahrzeuge in Europa auf den Markt kommen. Hier liegt das Unternehmen jedoch noch deutlich hinter Konkurrenten wie BYD oder MG zurück.
Enge Zusammenarbeit mit VW
Zudem verstärkt Xpeng Kooperationen mit anderen Autobauern und setzt auf das Lizenzgeschäft. In China arbeitet das Unternehmen dabei eng mit Volkswagen zusammen: Seit vergangener Woche läuft das erste gemeinsam entwickelte Fahrzeug, der ID.Unix 08, bei Volkswagen vom Band. Volkswagen will so seine Position auf dem stark umkämpften chinesischen Elektroautomarkt verbessern.
Kleine Durststrecke für Chinas Autobauer
Zuletzt konnte Volkswagen in China überraschend wieder die Spitzenposition als größter Autobauer übernehmen – nachdem sie die Marktführerschaft an BYD verloren hatten. Experten sehen dies weniger als Erfolg von VW, sondern eher als Anzeichen für die Schwäche der chinesischen Elektroautobauer: Nach Angaben des Beratungsunternehmens Benchmark Mineral Intelligence brach der Absatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen in China im vergangenen Monat um ein Drittel ein.
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