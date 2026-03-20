VW-Elektro-Partner Xpeng brechen Verkäufe weg

Kleine Durststrecke für Chinas Autobauer

Zuletzt konnte Volkswagen in China überraschend wieder die Spitzenposition als größter Autobauer übernehmen – nachdem sie die Marktführerschaft an BYD verloren hatten. Experten sehen dies weniger als Erfolg von VW, sondern eher als Anzeichen für die Schwäche der chinesischen Elektroautobauer: Nach Angaben des Beratungsunternehmens Benchmark Mineral Intelligence brach der Absatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen in China im vergangenen Monat um ein Drittel ein.