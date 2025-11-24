Nächster Magna-Deal: Xpeng P7+ kommt nach Graz

Die Jubelstimmung über den Deal mit dem chinesischen Autobauer GAC ist noch gar nicht abgeklungen, da legt Magna gleich nach: Beim Besuch von Xpeng in Guangzhou wurde bekannt, dass ein weiteres Modell in Graz in Fertigung geht. Der P7+ ist das dritte E-Modell nach dem G6 und dem G9, das Xpeng in die Hände von Magna legt.