Nein zu Abfangjäger | Keine Entschuldigung

Nein zu Abfangjägern. Finanzminister Markus Marterbauer sonnt sich weiter im Glanz seiner relativen Beliebtheit bei der Bevölkerung, die ihm mittels APA-Vertrauensindex attestiert wird – und schert sich sehr viel weniger um seine Beliebtheit bei anderen Politikern. Im „Krone“-Interview richtet der rote Minister seiner türkisen Kollegin Klaudia Tanner, die das Verteidigungsressort führt, aus, dass es kein Geld für die Neuanschaffung von Eurofighter-Nachfolgern geben werde. Er sagt: Marterbauer sagt: „Ich sehe keinen Spielraum für zusätzliche Anschaffungen, die über das hinausgehen, was schon vereinbart ist.“ Ein klares Nein zu neuen Abfangjägern für das Bundesheer.