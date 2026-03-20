Nein zu Abfangjäger | Keine Entschuldigung

Nein zu Abfangjägern. Finanzminister Markus Marterbauer sonnt sich weiter im Glanz seiner relativen Beliebtheit bei der Bevölkerung, die ihm mittels APA-Vertrauensindex attestiert wird – und schert sich sehr viel weniger um seine Beliebtheit bei anderen Politikern. Im „Krone“-Interview richtet der rote Minister seiner türkisen Kollegin Klaudia Tanner, die das Verteidigungsressort führt, aus, dass es kein Geld für die Neuanschaffung von Eurofighter-Nachfolgern geben werde. Er sagt: Marterbauer sagt: „Ich sehe keinen Spielraum für zusätzliche Anschaffungen, die über das hinausgehen, was schon vereinbart ist.“ Ein klares Nein zu neuen Abfangjägern für das Bundesheer.
Keine Entschuldigung. Ein klares Nein formuliert der Finanzminister auch zu einer Entschuldigung bei den Landeshauptleuten, die sich durch eine Äußerung Marterbauers gekränkt fühlen. Dieser hatte bekanntlich über seinen Besuch bei der Landeshauptleutekonferenz im November in der Südsteiermark gemeint, das sei der „skurrilste Abend seiner Amtszeit“ gewesen, weil dort mehr gegessen und getrunken als verhandelt worden sei. Der Minister dazu jetzt zur „Krone“: „Ich wüsste nicht, wofür ich mich entschuldigen sollte.“ Wer Marterbauer auch nur ein bisschen kennt, hat auch keine andere Reaktion erwartet.
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