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Holzbau mit Handschrift aus Oberösterreich

Wirtschaft
07.04.2026 11:50
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Holzbau, moderne Architektur und nachhaltige Projektentwicklung – dafür steht das Architekturbüro Schachner in Leonding. Das Unternehmen vereint Planung, Entwicklung und Umsetzung unter einem Dach und setzt dabei auf individuelle Lösungen mit klarer Handschrift.

Im Video oben gibt Geschäftsführer René Schachner Einblicke in die Entwicklung des Unternehmens und seine Philosophie: „Wir sind nicht nur Dienstleister, sondern auch Entwicklungspartner – und genau das hat uns in die Architektur geführt“, erklärt Schachner.

Vom Entwickler zum Architekturbüro
Gegründet wurde die Schachner GmbH im Jahr 2015 – ursprünglich aus der eigenen Projektentwicklung heraus. Heute ist das Unternehmen breit aufgestellt: Neben der Architektur umfasst es auch Baumeisterkompetenz und Know-how im modernen Holzbau.

(Bild: krone.tv)

Das Portfolio reicht von Einfamilienhäusern bis hin zu großen Wohnbauprojekten in ganz Österreich. Dabei profitieren Kunden von langjähriger Erfahrung und starken Partnern im Bereich Holzbau.

Ausgezeichnete Qualität
Die Qualität der Projekte bleibt nicht unbemerkt. Das Büro wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem oberösterreichischen Wohnbaupreis 2018 sowie dem Energy-Star 2025 für ein Projekt in Hinterstoder.

(Bild: krone.tv)

„Was mich besonders freut, ist, dass unsere Arbeit auch entsprechend anerkannt wird“, so Schachner.

Projekte mit Zukunft
Aktuell arbeitet das Team an mehreren spannenden Vorhaben – darunter ein Mitarbeiterhaus mit 60 Einheiten in einem Skigebiet sowie ein Holzbau-Wohnprojekt für eine Genossenschaft. Der Fokus liegt dabei stets auf nachhaltigem Bauen, durchdachter Planung und wirtschaftlichen Lösungen.

(Bild: ZOOMVP.AT)

Kreativität als Schlüssel
Warum vertrauen Auftraggeber auf die Schachners? Für René Schachner ist die Antwort klar:

Zitat Icon

Bei uns wird nicht nur der Holzbau großgeschrieben, sondern auch die Kreativität. Ohne Kreativität können wir nicht jeden Tag das Beste für unsere Kunden geben.

René Schachner, Geschäftsführer

Bild: krone.tv

Ein Ansatz, der zeigt: Nachhaltige Architektur braucht nicht nur Technik – sondern auch Ideen mit Charakter.

Ausstrahlungstermine krone.tv

  • 6. April: 10:50 Uhr
  • 10. April: 21:20 Uhr
  • 18. April: 08:55 Uhr
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