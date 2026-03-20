Gabriel und Marc hinterlassen eine riesige Lücke

„Alle sind schockiert“

Trauer und Anteilnahme in Mühldorf, ja in der gesamten Region Südoststeiermark sind groß. Gabriel und Marc, die bestens in die Ortsgemeinschaft integriert waren, hinterlassen eine riesige Lücke. „Alle sind schockiert“, erzählt ein Bewohner, der an der Unfallstelle eine Kerze entzündet. „Meine Frau ist mit dem Auto heimgefahren und hat die Burschen auf ihren Motocross-Rädern noch gesehen. Als sie zu Hause war, ist schon die Sirene gegangen.“