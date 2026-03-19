Motocross-Tragödie: „Wir stehen alle unter Schock“

Keine bekannte Motocross-Strecke

Der plötzliche Tod trifft ihn auch persönlich: „Ich kenne die Familien der beiden gut. Es ist einfach extrem traurig.“ Gleichzeitig betont er: „Es gibt bei uns keine ausgewiesene Motocross-Strecke, nichts Organisiertes. Es handelt sich um einen tragischen Einzelfall.“ Die Lenker dürften im Wald nahe ihren Elternhäusern unterwegs gewesen sein.