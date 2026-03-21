Wurde bei Bad-Finanzierung auf Nachbarn vergessen?

„Absolut aussichtslos“

Wie Molnar antwortete, habe es 2012 ein Treffen von Resch mit den Bürgermeistern aller Umlandgemeinden gegeben. Niederschriften gibt es von diesen Gesprächen keine, teilweise sogar nicht einmal Erinnerungen mancher Teilnehmer an diesen Termin. Laut Molnar sei damals aber klar gewesen, dass eine Kostenbeteiligung aufgrund vieler eigener Projekte für keine der Kommunen ein Thema gewesen sei. „Weitere Versuche gab es wegen der absoluten Aussichtslosigkeit keine mehr“, so Molnar.