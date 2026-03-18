Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufregung in Krems

Gegenstimme nutzlos? FPÖ verlässt Bad-Beirat

Niederösterreich
18.03.2026 12:00
Am 1. Juli soll in der neuen Badearena in Krems das erste Mal geplanscht werden können – doch ...
Am 1. Juli soll in der neuen Badearena in Krems das erste Mal geplanscht werden können – doch zuvor gibt es noch Aufregung.(Bild: skyline architekten)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

In knapp vier Monaten soll das neue Kremser Hallenbad eröffnen. Doch kurz davor wird es noch einmal politisch. Konkret im Beirat zur Kremser Freizeitbetriebs GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt. Diesen verlässt die FPÖ nämlich.

0 Kommentare

Erst gegen Ende des Vorjahres war die Gründung der Tochtergesellschaft im Gemeinderat beschlossen worden. Sie soll künftig alle Einnahmen aus Eintritten und Gastronomie erhalten, die Kosten des Badbetriebs tragen und das Personal für den Badbetrieb einstellen. In diesem sitzen – oder besser: saßen – Politiker der im Stadtsenat vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ, der Leiter des Kontrollausschusses von der KLS (Kremser Linke Stadtbewegung) und Beamte. Denn die FPÖ verlässt dieses Gremium nun mit seinem Vertreter Christoph Hofbauer.

„Weitere Mitarbeit unmöglich“
Eine schwere, aber unumgängliche Entscheidung, wie er betont. „Die personelle Zusammensetzung des Beirates wurde bewusst so gestaltet, dass die Gegenstimmen der Opposition keinerlei Einfluss auf Mehrheitsverhältnisse haben. Die bisherigen Entwicklungen machen eine weitere Mitarbeit unmöglich“, kritisiert der FPÖ-Stadtrat.

Freiheitsstrafe angedroht
Besonders problematisch erachtet er die Verschwiegenheitspflicht in der Geschäftsordnung. „Es wird uns sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren gedroht. Damit soll jede kritische Stimme mundtot gemacht werden“, vermutet Hofbauer, der dadurch auch einen politischen Diskurs verhindert sieht. „Meine Aufgabe ist es, Entscheidungen zu kontrollieren und über Entwicklungen zu informieren, die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben. Diese Verschwiegenheitspflicht steht im klaren Widerspruch zu diesem Auftrag“, so Hofbauer.

Lesen Sie auch:
Der Bau des neuen Hallenbads– im Bild Aufnahmen der Baustelle aus dem Sommer – wird durch den ...
Hoher Schaden
Baustellen-Diebe verzögern Eröffnung von Hallenbad
21.11.2025
Kosten weiter unklar
Eröffnung der Badearena in Krems erst 2026 geplant
26.09.2023

„Äußerst unprofessionell“
SPÖ-Stadtchef Peter Molnar bezeichnet es hingegen als unprofessionell, Betriebsgeheimnisse ausplaudern zu wollen. „Wenn der geplante Missbrauch von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen für politische Arbeit zur Regel wird, dann haben wir lieber jetzt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, so Molnar, der schon auf Vorfälle nach der ersten Sitzung des Beirats verweist.

Schriftlicher Hinweis
Daher habe es auch die Bekanntgabe des Strafrahmens gegeben. „Die Beiratsmitglieder und besonders der FPÖ-Stadtrat mussten erst von Magistratsdirektor Karl Hallbauer schriftlich explizit darauf hingewiesen werden und dann auch schriftlich die Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bestätigen“, erklärt der Bürgermeister.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
18.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
199.731 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
157.464 mal gelesen
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
130.849 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1676 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1462 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1332 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf