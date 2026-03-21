Wörthersee-Strandbad wird zu Kulisse für Kinofilm

Im Film tritt ein von Schwarz gespielter Kriminalpolizist, der seinem Glück gerne selbst im Weg steht, eine neue Stelle beim LKA Klagenfurt an. Er muss sich im Team behaupten und einen pseudo-spirituellen Serienkiller fangen, während er versucht, seine große Liebe zurückzugewinnen. Der Serienkiller „Gertschi“ wird von Robert Stadlober dargestellt. „Der Gertschi, der ist einer, der wohnt noch immer bei der Mama, ist aber schon jenseits der 40. Er räumt Leute weg, die ihm im Leben im Weg standen, vergräbt die Leichen.“