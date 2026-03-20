Das Haus der Stille wird zu einer lauten Baustelle

(Steuerlich absetzbare) Privatspenden:

Spendenkonto Sozialhilfswerk Haus der Stille

IBAN: AT52 3817 0000 0104 3736

Verwendungszweck: „Auszeit“ (für die Unterstützung von Menschen in schwierigen finanziellen Situationen) oder „Stille“ (für die Schaffung der räumlichen Voraussetzungen)

Unternehmensspenden und Projektförderungen:

Spendenkonto Verein Haus der Stille

IBAN: AT49 3817 0000 0101 2459

Verwendungszweck: „Umbau Haus der Stille“