Zu nahe bei Siedlung: Wolf soll geschossen werden

Auch Bären-Nachweise im Bezirk

Im Bezirk Landeck gab es zuletzt auch Nachweise für die Präsenz eines Bären – in Pfunds und Tösens. Nach aktuellem Stand gebe es keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert. Sichtungen sollten jedenfalls möglichst rasch gemeldet werden.