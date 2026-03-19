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Spuren im Schnee

Wieder Bär im Tiroler Oberinntal nachgewiesen

Tirol
19.03.2026 15:55
Diese Spuren hinterließ der Bär im benachbarten Pfunds
Diese Spuren hinterließ der Bär im benachbarten Pfunds(Bild: Privat/Land Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Nachdem in den vergangenen Tagen die Präsenz eines Bären im Gemeindegebiet von Pfunds nachgewiesen wurde, liegen nun auch aus dem Gemeindegebiet von Tösens (Bezirk Landeck) entsprechende Hinweise vor. 

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Laut Land Tirol handelt es sich dabei konkret um Spuren im Schnee, die auf die Anwesenheit eines Bären schließen lassen. Nach aktuellem Stand gebe es – wie bereits in Pfunds – aber keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert.

Lesen Sie auch:
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Wildkamera und Abdrücke zeigen Bär in Pfunds
18.03.2026

Sichtungen rasch melden
Das Land Tirol appelliert weiterhin an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial. 

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