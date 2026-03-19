Wieder Bär im Tiroler Oberinntal nachgewiesen

Nachdem in den vergangenen Tagen die Präsenz eines Bären im Gemeindegebiet von Pfunds nachgewiesen wurde, liegen nun auch aus dem Gemeindegebiet von Tösens (Bezirk Landeck) entsprechende Hinweise vor.
Laut Land Tirol handelt es sich dabei konkret um Spuren im Schnee, die auf die Anwesenheit eines Bären schließen lassen. Nach aktuellem Stand gebe es – wie bereits in Pfunds – aber keine Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert.
Sichtungen rasch melden
Das Land Tirol appelliert weiterhin an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.
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