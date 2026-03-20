23 Katzen aus oststeirischer Mini-Wohnung gerettet

Tierrettungseinsatz in der Oststeiermark: In Ilz hauste ein Mann mit 23 Katzen in einer Mini-Wohnung. Der Mann war offenbar überfordert. Die Tiere sind aber wohlauf und wurden in die Grazer Arche Noah gebracht.
Die Veterinärbehörde hatte das Team des Grazer Tierheims Arche Noah angefordert: In Ilz hauste ein Mann mit 23 Katzen in einer 30 Quadratmeter kleinen Wohnung. Dem Pensionisten sind die Tiere offenbar über den Kopf gewachsen. Er begegnete den beiden Arche-Mitarbeiterinnen aber sehr freundlich und wollte sogar beim Einfangen der Tiere mithelfen.
Tiere in gutem Zustand
Die Katzen waren in einem insgesamt guten Zustand, was zeigt, dass er sich nach bestem Wissen um die Tiere gekümmert hatte. Doch mit der Zeit sind es eben immer mehr geworden. Die Samtpfoten im Alter zwischen wenigen Monaten und höchsten drei bis vier Jahren wurden nun in die Arche Noah nach Graz überstellt.
Die gut genährten Tiere zeigten bei den ersten Untersuchungen keine gesundheitlichen Auffälligkeiten – alle sind jedoch unkastriert. Dies haben die Tierärztinnen der Arche Noah bei den Katern nun nachgeholt.
Der Mann hat freiwillig auf die Tiere verzichtet – sollte sich ihr stabiler Gesundheitszustand bestätigen, werden die Katzen in rund einem Monat zur Vergabe bereit sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.