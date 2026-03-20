23 Katzen aus oststeirischer Mini-Wohnung gerettet

Tiere in gutem Zustand

Die Katzen waren in einem insgesamt guten Zustand, was zeigt, dass er sich nach bestem Wissen um die Tiere gekümmert hatte. Doch mit der Zeit sind es eben immer mehr geworden. Die Samtpfoten im Alter zwischen wenigen Monaten und höchsten drei bis vier Jahren wurden nun in die Arche Noah nach Graz überstellt.