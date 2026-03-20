Millionenschaden nach Brand in Schladminger Hotel

Nach dem Großbrand eines Hotels im Schladminger Ortsteil Gleiming, wo 165 Feuerwehrleute im Einsatz waren, herrscht weiterhin noch Unklarheit über die genaue Brandursache. Der Schaden dürfte laut Polizei aber mehrere Millionen Euro betragen.
Der Großbrand einer Pension in Schladming beschäftigte am Mittwoch die Einsatzkräfte. 165 Feuerwehrleute standen im Ortsteil Gleiming beim Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Tiere und Menschen konnten zum Glück rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand.
Wie die Polizei nun bekanntgab, ist das Feuer im Obergeschoß des Zubaus, welcher als privater Wohnraum genutzt wurde, ausgebrochen. Die genaue Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden, hier bedarf es noch weiterer technischer Überprüfungen. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht angenommen, so die Exekutive.
Am Gebäude entstand allerdings enormer Sachschaden, welcher sich auf mehrere Millionen Euro belaufen dürfte. Gäste waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht anwesend.
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