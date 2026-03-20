Millionenschaden nach Brand in Schladminger Hotel

Wie die Polizei nun bekanntgab, ist das Feuer im Obergeschoß des Zubaus, welcher als privater Wohnraum genutzt wurde, ausgebrochen. Die genaue Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden, hier bedarf es noch weiterer technischer Überprüfungen. Eine vorsätzliche Brandstiftung wird zum derzeitigen Ermittlungsstand nicht angenommen, so die Exekutive.