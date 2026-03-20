„Feelinara“ nach Jahren wieder mit Familie vereint

Die Umstände des Fundes (siehe Bild unten) legen nahe, dass „Feelinara“ 2022 bei einem Ausflug „Kidnappern“ zum Opfer fiel, die sich ihrer nun wieder entledigten. Auch deshalb wartete das TierQuarTier zwei Wochen damit zu, die Geschichte des Fundes publik zu machen. Die Familie hatte die Hoffnung, den unrechtmäßigen Besitzer vielleicht mit einer von ihm ausgehängten Vermisstenanzeige überführen zu können – denn die Ausrede, dass die Katze herrenlos war, hatte er nicht.