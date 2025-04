TierQuarTier Wien: Brücke in ein neues Leben

Was mit einer Vision begann, ist heute eine unverzichtbare Institution in Wien: Das TierQuarTier ist weit mehr als nur eine Auffangstation – es ist ein Ort des Vertrauens und der Hoffnung. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 wurden mehr als 16.000 Hunde, Katzen und Kleintiere aufgenommen, medizinisch versorgt und in liebevolle Hände vermittelt. Zudem konnten über 5.000 Fundtiere wieder mit ihrem Besitzer vereint werden.