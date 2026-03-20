Neues WM-Trikot für Deutschlands Nationalteam

„Macht Lust auf die WM“

„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut! Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen. Unsere Fans können das Auswärtstrikot auch super im Freizeitlook tragen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die WM“, gefällt Wirtz die neue Uniform.