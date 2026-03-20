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Neues WM-Trikot für Deutschlands Nationalteam

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.03.2026 10:02
Neue Wäsch‘ für die Nagelsmann-Truppe
Neue Wäsch‘ für die Nagelsmann-Truppe(Bild: APA/dpa/Federico Gambarini)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Heimtrikot haben Deutschlands Nationalmannschaft und Hersteller Adidas nun auch das Auswärtstrikot für die WM im Sommer vorgestellt. Überraschte der DFB bei der Heim-EM 2024 noch mit pinken Dressen, so werden Florian Wirtz und Co. in Nordamerika in dunkelblauer Wäsch‘ kicken.

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Die Besonderheiten des neuen Trikots: hellblaue Verzierungen sowie Streifen an Ärmel und Kragen. Anstelle des klassischen Adidas-Logos entschied sich der Hersteller außerdem für das Retro-Dreiblatt auf der Brust.

„Macht Lust auf die WM“
„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut! Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen. Unsere Fans können das Auswärtstrikot auch super im Freizeitlook tragen. Und es macht auf jeden Fall Lust auf die WM“, gefällt Wirtz die neue Uniform. 

Seit Freitag ist das Trikot im Handel. Während die Fan-Version 100 Euro kostet, muss man für die Authentic-Version 150 Euro auf den Tisch legen. Kinder-Trikots liegen indes bei 75 Euro. In Action werden die Dressen erstmals am 27. März zu sehen sein, wenn die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Basel auf die Schweiz trifft.

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