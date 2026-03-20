Kauf aus Insolvenzmasse: Firma tappte in Falle

Im Glauben, aus einer Insolvenzmasse Geräte und Material zu kaufen, wandte sich ein Tiroler Unternehmen an eine deutsche Anwaltskanzlei. Der Haken an der Sache: diese Kanzlei gibt es gar nicht. Dahinter steckten dreiste Betrüger. Das bereits überwiesene Geld ist freilich futsch.