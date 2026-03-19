Nach Vaterfreuden buchten die Eisbären Halbfinale

„Wir haben richtig gut gespielt und uns auf keinerlei Provokationen eingelassen. Jetzt fokussieren wir uns auf das Halbfinale. Wer da kommt, ist uns völlig egal“, meinte Lahoda weiter. Weit vom Halbfinale entfernt sind indes die RB Juniors. Die jungen Salzburger liegen in der Best-of-seven-Serie gegen Gröden mit 1:3 in Rückstand, können es aber am Freitagabend auf eigenem Eis mit einem Sieg noch einmal spannend machen.