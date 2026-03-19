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Doppelter Jubel

Nach Vaterfreuden buchten die Eisbären Halbfinale

Salzburg
19.03.2026 22:18
Dienstag Papa, Donnerstag Halbfinalist: Eisbären-Stürmer Alexander Lahoda.
Dienstag Papa, Donnerstag Halbfinalist: Eisbären-Stürmer Alexander Lahoda.(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Den ersten Matchpuck verwertet und das Halbfinale der Play-offs in der Alps Hockey League ist gebucht! Die Zeller Eisbären ließen den Wipptal Broncos im fünften Aufeinandertreffen der Best-of-seven-Serie keine Chance und siegten souverän mit 7:1, beendeten die Serie also mit 4:1. Ein Eisbär hatte sogar doppelte Freude. 

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Einer hatte bei den Zeller Eisbären doppelten Grund zur Freude. Nachdem Stürmer Alexander Lahoda am Dienstag erstmals Vater geworden war, gab’s am Donnerstag gleich das Halbfinal-Ticket der Play-offs der Alps Hockey League hinterher. „Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Meine Tochter und Partnerin sind gesund und ich konnte dann auch befreit aufspielen“, sagte der Neo-Papa nach dem entscheidenden vierten Sieg.

Strahlemann und Töchterchen: Alexander Lahoda mit seiner kleinen Louisa.
Strahlemann und Töchterchen: Alexander Lahoda mit seiner kleinen Louisa.(Bild: EK Zeller Eisbären)

Befreit aufgespielt haben dann auch seine Teamkollegen, die ohne den angeschlagenen Grunddurchgangs-Topscorer Tim Coffman auskommen mussten.

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Denn am Ende stand es nach Treffer von Doppelpacker Christian Jennes und Hattrick-Schütze Ethan Szypula sowie Paul Schmid und Blaz Tomazevic 7:1. Das zwischenzeitliche 3:1 der Italiener sorgte nicht wirklich für Spannung.

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Jetzt fokussieren wir uns auf das Halbfinale. Wer da kommt, ist uns völlig egal!

Eisbären-Stürmer Alexander LAHODA

„Wir haben richtig gut gespielt und uns auf keinerlei Provokationen eingelassen. Jetzt fokussieren wir uns auf das Halbfinale. Wer da kommt, ist uns völlig egal“, meinte Lahoda weiter. Weit vom Halbfinale entfernt sind indes die RB Juniors. Die jungen Salzburger liegen in der Best-of-seven-Serie gegen Gröden mit 1:3 in Rückstand, können es aber am Freitagabend auf eigenem Eis mit einem Sieg noch einmal spannend machen.

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