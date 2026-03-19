Austria Salzburg präsentiert neuen Trikotsponsor

Nur kurz nach der Bekanntgabe, dass sich Fußball-Zweitligist Austria Salzburg mit dem bisherigen deutschen Sponsor auf eine vorzeitige Auflösung des Engagements geeinigt hat, präsentiert Violett den Nachfolger, der bereits beim Spiel am Freitag die Brust der Spieler-Trikots zieren wird.
Beim neuen Trikotsponsor handelt es sich um die Fenninger Bau GmbH aus Henndorf. Diese weitet ihr bestehendes Engagement aus und wird bis Saisonende als Brustsponsor auf den Trikots der Kampfmannschaft zu sehen sein. Das Unternehmen warb bisher mit seinem Logo auf der Bande über der Trainerbank.
Extra in violetter Farbe
Wie Vorstandsmitglied David Palfinger auf der Homepage des Klubs mitteilt, ist der Fahrplan bereits geklärt: „Wie viele andere ist auch diese Zusammenarbeit auf mehrere Jahre ausgelegt. Erwähnenswert ist auch, dass – auf Wunsch des Geschäftsführers – das Logo in diesem Fall bewusst in den Vereinsfarben gehalten wird. Nach Ablauf dieser Saison wird die Fenninger Bau GmbH an anderer Stelle unserer Spielkleidung sichtbar sein“, blickt Vorstandsmitglied David Palfinger bereits in die Zukunft.
Präsident Claus Salzmann erklärt: „Es ist ein starkes Zeichen, dass wir nach dem kurzfristigen Ausfall unseres bisherigen Hauptsponsors innerhalb weniger Tage bereits einen Nachfolger fixieren konnten. Das spricht für die positive Außenwirkung und die gute Arbeit im Team.“
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