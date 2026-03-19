Austria Salzburg präsentiert neuen Trikotsponsor

Extra in violetter Farbe

Wie Vorstandsmitglied David Palfinger auf der Homepage des Klubs mitteilt, ist der Fahrplan bereits geklärt: „Wie viele andere ist auch diese Zusammenarbeit auf mehrere Jahre ausgelegt. Erwähnenswert ist auch, dass – auf Wunsch des Geschäftsführers – das Logo in diesem Fall bewusst in den Vereinsfarben gehalten wird. Nach Ablauf dieser Saison wird die Fenninger Bau GmbH an anderer Stelle unserer Spielkleidung sichtbar sein“, blickt Vorstandsmitglied David Palfinger bereits in die Zukunft.