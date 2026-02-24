Vorteilswelt
Brandgefahr in Küche

Kann Feuer fangen: Hofer ruft Produkt zurück

Österreich
24.02.2026 12:21
Sicherheitswarnung: Der tragbare Mixer wurde aus dem Verkauf genommen
Sicherheitswarnung: Der tragbare Mixer wurde aus dem Verkauf genommen(Bild: Ambiano/Hofer, Huber Patrick)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Akku-Mixer, der eigentlich Smoothies zubereiten soll, kann im schlimmsten Fall zur Brandgefahr werden: Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informiert über einen Rückruf bei Hofer. Betroffen ist ein tragbarer Mixer der Marke Ambiano, bei dem es laut Hersteller zu einer Überhitzung der Batterie kommen kann.

Konkret handelt es sich um den „Tragbarer Mixer Premium“, der vom 5. Jänner 2026 bis 23. Februar 2026 im Verkauf war. Der Lieferant Tempo International GmbH hat am Montag einen öffentlichen Rückruf veranlasst.

Als Grund wird angegeben, dass es bei der Verwendung und/oder beim Aufladen des Produkts zu einer Überhitzung des Akkus kommen kann. Dadurch bestehe Brandgefahr. Die betroffenen Geräte wurden aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes sofort aus dem Verkauf genommen.

Diese Nummern sind entscheidend
In Österreich betrifft der Rückruf den „Tragbarer Mixer Premium“ mit den GTIN-Nummern 4069365007389, 4069365007242 und 4069365007259. Auch in Deutschland, Slowenien, Ungarn, der Schweiz und Italien wurden baugleiche Geräte verkauft. In Deutschland ist zudem der „Aufladbarer Standmixer PC 552“ betroffen.

Die Produkte können in jeder ALDI-Nord-, ALDI-Süd- oder Hofer-Filiale zurückgegeben werden – auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Der Kaufpreis wird laut Unternehmen erstattet.

Für Rückfragen hat der Hersteller eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 00800 333 00 666 erreichbar ist. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme per E-Mail möglich: teg.info@tempo.org. Die Tempo International GmbH bedauert die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Ähnliche Themen
ÖsterreichDeutschland
Hofer
