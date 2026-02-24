Kann Feuer fangen: Hofer ruft Produkt zurück

Ein Akku-Mixer, der eigentlich Smoothies zubereiten soll, kann im schlimmsten Fall zur Brandgefahr werden: Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) informiert über einen Rückruf bei Hofer. Betroffen ist ein tragbarer Mixer der Marke Ambiano, bei dem es laut Hersteller zu einer Überhitzung der Batterie kommen kann.