Goethesiedlung: die Pläne werden konkreter

Die Pläne für den Bau von bis zu 250 Wohnungen auf den Parkplätzen der Goethesiedlung werden konkreter. Wie jetzt bekannt wurde, geht die Stadt Salzburg mit Gswb, Bausparerheim und Heimat Österreich in die Detailplanung.
„Uns ist wichtig, dass Nachverdichtung mit Qualität passiert – mit leistbarem Wohnen, ausreichend Grün- und Freiräumen und sozialen Angeboten. Gleichzeitig nehmen wir die Rückmeldungen aus der Siedlung sehr ernst. Viele Anregungen der Bewohner:innen fließen in die nächsten Planungsschritte ein und werden im weiteren Prozess sorgfältig geprüft und weiterentwickelt“, so Planungsstadträtin Anna Schiester.
Im nächsten Schritt werden unter anderem Konzepte zu Städtebau, Architektur und Freiraum erstellt. Dazu kommen ein Verkehrs- und Parkierungskonzept samt Finanzierung, ein Konzept für die Energieversorgung. Am Ende dieser Phase soll eine abgestimmte Entwurfsplanung vorliegen, die als Grundlage für die weiteren raumordnungsrechtlichen Schritte dienen kann. Für die bauliche Umsetzung sind diese Konzepte noch zu erstellen und abzustimmen sowie dem Gemeinderat vorzulegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.