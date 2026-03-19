Goethesiedlung: die Pläne werden konkreter

Im nächsten Schritt werden unter anderem Konzepte zu Städtebau, Architektur und Freiraum erstellt. Dazu kommen ein Verkehrs- und Parkierungskonzept samt Finanzierung, ein Konzept für die Energieversorgung. Am Ende dieser Phase soll eine abgestimmte Entwurfsplanung vorliegen, die als Grundlage für die weiteren raumordnungsrechtlichen Schritte dienen kann. Für die bauliche Umsetzung sind diese Konzepte noch zu erstellen und abzustimmen sowie dem Gemeinderat vorzulegen.