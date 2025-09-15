„Wir haben definitiv eine Wohnungsnot in Salzburg“

12.000 Wohnungen kann die Stadt Salzburg vergeben, rund 2000 davon sind im eigenen Besitz. Rund 2000 Salzburger sind es auch, die jährlich einen Antrag auf eine günstige, geförderte Wohnung stellen. Zum Zug kommt allerdings nur ein Viertel davon. Heuer ist die Zahl der Anträge zum jetzigen Zeitpunkt schon höher als in den vergangenen Jahren. „Die Anträge steigen Jahr für Jahr an, aber wir haben einfach zu wenige Wohnungen“, sagt Dagmar Steiner, Leiterin des Wohnservices der Stadt.