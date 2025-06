Vorbild Innsbruck: Bausperren gegen Wohnungsnot

Teure Mietpreise in der Schwarzstraße befürchtet

Aufregung herrscht weiter um die geplanten Wohnungen in der Schwarzstraße. Dort will das Stift Admont rund 130 Wohnungen errichten. Gerüchte um einen Mietpreis von 25 Euro pro Quadratmeter machen derzeit die Runde. Eine 75-Quadratmeter-Wohnung würde so mehr als 1800 Euro pro Monat kosten. Kein Wunder, befindet sich das Grundstück in bester Lage zwischen Schwarzstraße und Salzachpromenade. „Stadtpolitisch ist das ein Wahnsinn“, bekrittelt Dankl.