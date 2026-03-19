Mobbing: Eine Statistik mit vielen Fragezeichen

Suspendierungen nur das „letzte Mittel“

Die Neos wollten weiters in Erfahrung bringen, welche Sanktions- und Ordnungsmaßnahmen die Schulen gegenüber Schülerinnen und Schülern, die durch Mobbing auffallen, haben. Schöbi-Fink verweist in diesem Zusammenhang auf eine breite Palette an Maßnahmen, die je nach Einzelfall gesetzt werden können. Dazu gehörten die Verhaltensnote, die Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten sowie der Einsatz diverser Erziehungsmittel (Verwarnung, Zurechtweisung, belehrendes Gespräch usw. sowie die Versetzung in Parallelklassen oder die Androhung des Ausschlusses). Eine Suspendierung könne dabei immer nur das letzte Mittel sein, wobei der Gesetzgeber klare Kriterien vorgebe, wann ein Ausschluss zulässig ist. Ganz so selten kommt dieses „letzte Mittel“ in Vorarlberg aber gar nicht zum Einsatz: In den vergangenen Schuljahren wurden in Summe jeweils knapp 100 Suspendierungen gezählt.