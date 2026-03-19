Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlen rückläufig?

Mobbing: Eine Statistik mit vielen Fragezeichen

Vorarlberg
19.03.2026 17:00
Kein Spaß: Mobbing kann für die betroffenen Kinder massive negative Folgen haben.
Kein Spaß: Mobbing kann für die betroffenen Kinder massive negative Folgen haben.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die Mobbing-Koordinationsstelle des Landes gab jüngst bekannt, dass die Zahl der gemeldeten Fälle in Vorarlberg rückläufig sei. Die Neos wollten das nicht so recht glauben und haben eine Landtagsanfrage eingebracht. Nun liegen die Antworten vor. 

0 Kommentare

In jüngerer Vergangenheit sind in Vorarlberg gleich mehrere Mobbingfälle publik geworden, insbesondere das Schicksal von Luca aus Gisingen – die „Krone“ berichtete – hat viele Menschen bewegt. Doch ist am Ende die Situation an Vorarlbergs Schulen nur halb so schlimm? Das lassen zumindest die offiziellen Zahlen zum Thema Mobbing vermuten. Im Schuljahr 2022/23 hatte die in der Bildungsdirektion angesiedelte Koordinationsstelle noch 222 Konfliktanfragen verzeichnet, 2025 waren es lediglich 96, wobei letztlich nur 14 Meldungen als Mobbing eingestuft wurden.

Eine Statistik, die viele Fragen aufwirft
Eine Statistik, die Fragen aufwirft und womöglich das wahre Ausmaß von Mobbing an den Schulen verschleiert. Das könnte nicht zuletzt auch an der neuen Praxis liegen, dass Mobbingfälle erst dann der Koordinationsstelle gemeldet werden, wenn die internen Lösungsversuche an den Bildungsstätten erfolglos geblieben sind. Bei den Vorarlberger Neos hat die scheinbar gute Nachricht jedenfalls die Alarmglocken läuten lassen. Also haben die Pinken eine Landtagsanfrage eingebracht, in welcher sie etwa wissen wollten, ob die Zahl der Mobbingfälle tatsächlich gesunken ist oder der Rückgang nicht eher mit der veränderten Methodik zu tun habe.

Mobbing: Genaue Zahlen liegen nicht vor
Nun erfolgte die Beantwortung der zuständigen Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink. Und diese lässt durchaus aufhorchen: Die genaue Zahl der Mobbingfälle könne nicht erhoben werden, so Schöbi-Fink: „Von den vorherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegt nur die zusammenfassende Darstellung in den Jahresberichten vor. Aus diesem Grund ist eine genauere vergleichende Analyse nicht möglich.“ Im Übrigen bestehe für die Schulen keine Meldungspflicht: „Im Sinne der notwendigen Abstimmung und Vermeidung von Doppelgleisigkeiten sind die Schulleitungen aber angehalten, Mobbingvorfälle der Koordinationsstelle zur Kenntnis zu bringen.“

Für jede große Schule ein Schulsozialarbeiter
Zugleich verwies die Bildungslandesrätin allerdings darauf, dass man in den vergangenen Jahren kontinuierlich die Ressourcen an den Schulen zur Mobbingbekämpfung ausgebaut habe. So sei die Zahl der Schulsozialarbeiter von 22 Vollzeitäquivalenten im Schuljahr 2023/24 auf nunmehr 36,5 angewachsen, im kommenden Schuljahr sollen es dann 40 sein. Ziel sei es, dass ab Herbst an allen größeren Pflichtschulen ein Schulsozialarbeiter anwesend ist, kleinere Standorte sollen je nach Bedarf einen solchen anfordern können.

Lesen Sie auch:
Jeden Tag werden Kinder von anderen Kindern gemobbt – auch in Vorarlberg.
Krone Plus Logo
Mutter klagt an
Der Fall Luca: Wenn der Schulalltag zur Hölle wird
02.03.2026
Die „Krone“ war dabei
Besondere Überraschung für Mobbingopfer Luca (11)
07.03.2026

Suspendierungen nur das „letzte Mittel“
Die Neos wollten weiters in Erfahrung bringen, welche Sanktions- und Ordnungsmaßnahmen die Schulen gegenüber Schülerinnen und Schülern, die durch Mobbing auffallen, haben. Schöbi-Fink verweist in diesem Zusammenhang auf eine breite Palette an Maßnahmen, die je nach Einzelfall gesetzt werden können. Dazu gehörten die Verhaltensnote, die Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten sowie der Einsatz diverser Erziehungsmittel (Verwarnung, Zurechtweisung, belehrendes Gespräch usw. sowie die Versetzung in Parallelklassen oder die Androhung des Ausschlusses). Eine Suspendierung könne dabei immer nur das letzte Mittel sein, wobei der Gesetzgeber klare Kriterien vorgebe, wann ein Ausschluss zulässig ist. Ganz so selten kommt dieses „letzte Mittel“ in Vorarlberg aber gar nicht zum Einsatz: In den vergangenen Schuljahren wurden in Summe jeweils knapp 100 Suspendierungen gezählt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 13°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
-0° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Mehr Vorarlberg
Zahlen rückläufig?
Mobbing: Eine Statistik mit vielen Fragezeichen
Haltestellen-Check
Sitzmöglichkeiten und Schatten sind Mangelware
Ländle-Betrieb
Generationenwechsel und Umsatzplus bei Pfanner
Wegen Drohnenflug
Verwaltungsstrafe nach Skandaljagd auf Kanisfluh
„Vorarlberg radelt“
Mitstrampeln und gewinnen bei Fahrrad-Aktion
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf