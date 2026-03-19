Sitzmöglichkeiten und Schatten sind Mangelware

Bei jeweils 28 Prozent der gemeldeten Haltestellen vermissen Fahrgäste Radabstellplätze sowie eine Beleuchtung. Bei 23 Prozent ist die Fahrgastinformation mangelhaft, und neun Prozent der gemeldeten Haltestellen sind nicht barrierefrei. Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 20 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht über einen Gehsteig oder Gehweg erreichbar, bei 33 Prozent wird der Straßenübergang zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Gerade bei Haltestellen an Freilandstraßen sei für die Sicherheit der Fahrgäste ein Tempolimit wichtig. Auch Querungshilfen, etwa eine Mittelinsel, seien sinnvoll.