Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haltestellen-Check

Sitzmöglichkeiten und Schatten sind Mangelware

Vorarlberg
19.03.2026 16:43
Nicht jede Haltestelle macht Fahrgäste happy. Der Busbahnhof in Feldkirch hingegen lässt kaum ...
Nicht jede Haltestelle macht Fahrgäste happy. Der Busbahnhof in Feldkirch hingegen lässt kaum Wünsche offen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Verkehrsclub Österreich hat in Vorarlberg eine Online-Initiative gestartet, bei der Fahrgäste angeben können, welche Mängel Öffi-Haltestellen aufweisen. Zahlreiche Öffi-Nutzer sind dem Aufruf bereits nachgekommen.  

0 Kommentare

Nach drei Wochen zieht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eine erste Zwischenbilanz: In Vorarlberg wurden bereits in 51 Gemeinden insgesamt 248 Haltestellen gemeldet, an denen es etwas auszusetzen gibt. Dabei konnten mehrere Mängel genannt werden. Am häufigsten, nämlich bei 60 Prozent, wurde fehlender Witterungsschutz als Problem genannt, bei 46 Prozent eine fehlende Sitzmöglichkeit. Bei 36 Prozent der gemeldeten Haltestellen gibt es laut Fahrgästen keine Beschattung, was angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen im Sommer ein wachsendes Problem ist. 

Bei jeweils 28 Prozent der gemeldeten Haltestellen vermissen Fahrgäste Radabstellplätze sowie eine Beleuchtung. Bei 23 Prozent ist die Fahrgastinformation mangelhaft, und neun Prozent der gemeldeten Haltestellen sind nicht barrierefrei. Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 20 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht über einen Gehsteig oder Gehweg erreichbar, bei 33 Prozent wird der Straßenübergang zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, erklärt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Gerade bei Haltestellen an Freilandstraßen sei für die Sicherheit der Fahrgäste ein Tempolimit wichtig. Auch Querungshilfen, etwa eine Mittelinsel, seien sinnvoll. 

Verbesserungen umsetzen
Noch bis  30. April können Fahrgäste unter https://map.vcoe.at Mängel bei Haltestellen eintragen. Der VCÖ sammelt die Einträge und leitet sie dann an die jeweils zuständigen Stellen weiter. Diese können so gezielt Verbesserungen umsetzen, wo sie möglich sind.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
19.03.2026 16:43
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 13°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 13°
Symbol wolkig
Feldkirch
-0° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Mehr Vorarlberg
Cannabis und Kokain
Ein Vorarlberger Rapper als Drogenschmuggler
Zahlen rückläufig?
Mobbing: Eine Statistik mit vielen Fragezeichen
Haltestellen-Check
Sitzmöglichkeiten und Schatten sind Mangelware
Ländle-Betrieb
Generationenwechsel und Umsatzplus bei Pfanner
Wegen Drohnenflug
Verwaltungsstrafe nach Skandaljagd auf Kanisfluh
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf