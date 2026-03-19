Großer Umbruch im Kinderdorf: Führungsspitze geht

„Ziel bleibt stabile Führung“

Brugger übernimmt nun die Geschäftsführung bis zur Bestellung eines dauerhaften Nachfolgers. „Die Nachbesetzung der Geschäftsführungsposition wird zeitnah in einem strukturierten Verfahren erfolgen“, hieß es. „SOS-Kinderdorf Österreich setzt den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung von Organisation und Strukturen konsequent fort. Ziel bleibt eine stabile und wirksame Führung sowie die bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen“, so SOS-Kinderdorf.