Großer Umbruch im Kinderdorf: Führungsspitze geht

Riesenwechsel bei SOS-Kinderdorf: Geschäftsführerin Annemarie Schlack tritt überraschend zurück. Sie hatte seit Jahresbeginn die Leitung inne und die Aufarbeitung von Missbrauchsvorwürfen begleitet. Interimistisch übernimmt Standortleiter Wolfram Brugger die Führung.
SOS-Kinderdorf hat eine drastische Personaländerung vollzogen: Geschäftsführerin Annemarie Schlack hat laut einer Aussendung „auf eigenen Wunsch ihr Dienstverhältnis gekündigt und ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden“.
Als interimistischen Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat Wolfram Brugger, „einen erfahrenen, langjährigen Standortleiter von SOS-Kinderdorf“, in die Geschäftsführung.
SOS-Kinderdorf Österreich setzt den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung von Organisation und Strukturen konsequent fort.
SOS-Kinderdorf in einer Aussendung
Schlack als Schlüsselfigur bei Aufarbeitung
Schlack war seit 1. Jänner 2024 als Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf tätig. Nach dem Auftauchen von Missbrauchsvorwürfen gegen die Organisation war sie eine der Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung der Misshandlungen – auch durch den Gründer Hermann Gmeiner.
„Ziel bleibt stabile Führung“
Brugger übernimmt nun die Geschäftsführung bis zur Bestellung eines dauerhaften Nachfolgers. „Die Nachbesetzung der Geschäftsführungsposition wird zeitnah in einem strukturierten Verfahren erfolgen“, hieß es. „SOS-Kinderdorf Österreich setzt den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung von Organisation und Strukturen konsequent fort. Ziel bleibt eine stabile und wirksame Führung sowie die bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen“, so SOS-Kinderdorf.
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