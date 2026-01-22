Skandal schlägt ein: Kinderdorf verliert Millionen

Hälfte der Meldungen von Opfern selbst

Mit Stand 12. Jänner 2026 verzeichnet die Organisation insgesamt 107 Meldungen über mögliche Kindeswohlgefährdung oder -verletzung. Die Hinweise gingen über verschiedene Kanäle ein – die Überprüfung und Einordnung der Fälle laufe noch. Je nach Ergebnis könne die Zahl der Vorfälle laut SOS-Kinderdorf nach oben oder unten korrigiert werden. Knapp die Hälfte der Meldungen stammt von Betroffenen selbst, der Rest aus ihrem Umfeld. Erfasst werden nicht nur Missbrauchsvorwürfe, sondern auch allgemeine Beschwerden sowie Beobachtungen zur Betreuung und Unterbringung der Kinder und Jugendlichen.