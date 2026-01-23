SOS-Kinderdorf: Trennung von Geschäftsführerin

Größte Krise seiner Geschichte

SOS-Kinderdorf Österreich durchlebt seit September die größte Krise in seiner Geschichte. Nachdem die Wochenzeitschrift „Falter“ mit der Veröffentlichung einer bis dahin nur intern bekannten Studie zu Missbrauchsfällen in diversen Einrichtungen eine Lawine losgetreten hatte, blieb kein Stein auf dem anderen.