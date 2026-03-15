Tirolerin (68) wurde Opfer von Betrüger im Web

Opfer eines Internetbetrugs wurde eine Frau (68) in Telfes im Tiroler Stubaital. Nachdem eine Nachricht auf ihrem Computer erschienen war, wählte sie die darauf angezeigte „Servicehotline“.
Zu dem Betrug kam es laut Polizei am Samstag. Die 68-Jährige bearbeitete gerade E-Mails auf ihrem Computer, als plötzlich ein Fenster erschien. „Darin wurde sie aufgefordert, eine Servicehotline zu kontaktieren, was sie auch tat.“
Fast 1000 Euro verloren
Am Telefon behauptete der Betrüger, dass der Computer gehackt worden sei und bereits zwei Abbuchungen durchgeführt worden seien. Und der Ganove sagte dem Opfer, dass er ihr helfen könne, wenn sie seinen Anweisungen folgen würde. Die Seniorin folgte den Anweisungen, wodurch es dann zu echten Abbuchungen kam. Fast 1000 Euro verlor die Frau durch den Betrug.
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