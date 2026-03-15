Tirolerin (68) wurde Opfer von Betrüger im Web

Fast 1000 Euro verloren

Am Telefon behauptete der Betrüger, dass der Computer gehackt worden sei und bereits zwei Abbuchungen durchgeführt worden seien. Und der Ganove sagte dem Opfer, dass er ihr helfen könne, wenn sie seinen Anweisungen folgen würde. Die Seniorin folgte den Anweisungen, wodurch es dann zu echten Abbuchungen kam. Fast 1000 Euro verlor die Frau durch den Betrug.