Teurer Sprit treibt mehr Pendler in den Bus

Jede Woche 1000 zusätzliche Fahrgäste

Allein in den vergangenen zwei Wochen kamen pro Woche jeweils mehr als 1000 zusätzliche Pendler dazu. Besonders stark sei der Zuwachs auf klassischen Pendlerstrecken. „Die größte Steigerung sehen wir auf der Linie B01, die Güssing und Oberwart mit Wien verbindet sowie auf der Linie B10 in Parndorf“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Werderits. Auch abseits der Pendlerachsen steigen die Zahlen. Das Anruf Sammeltaxi BAST wird verstärkt genutzt, vor allem in den Bezirken Oberwart, Mattersburg und Oberpullendorf.