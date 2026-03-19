„Die Steiermark ist kein Ort, sondern ein Gefühl“

Paul Pizzera, Hitlieferant

„Unser Landesfeiertag ist für mich so wie ein Wirtshausabend: Man weiß, was einen erwartet und trotzdem wird’s jedes Jahr irgendwie ein bissl schöner. Ich begehe den Tag meistens ganz unspektakulär – mit viel Wertschätzung für das, was wir haben. Ein Spaziergang irgendwo im Grünen, vielleicht ein Achterl, vielleicht zwei (rein kulturell natürlich), und ein kurzer Gedanke daran, wie privilegiert wir sind, in so einer Gegend leben zu dürfen. Die Steiermark macht für mich die ganz besondere Mischung aus Bodenständigkeit und leiser Grandezza aus. Wenn dich die Steirer einmal ins Herz geschlossen haben, dann bleibst du da auch. Mein Lieblingsbrauch ist dieses „Zammkommen“ – ob in der Buschenschank oder am Küchentisch.

Kurz gesagt: Die Steiermark ist für mich kein Ort, sondern ein Gefühl. Und das trag ich gern ein bissl in die Welt hinaus – auch, wenn ich grad nicht dort bin. In diesem Sinne: Hoch lebe die Vielfalt im grünen Herzen.“