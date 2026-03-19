„Es braucht mehr Beispiele, wie Kampf um Klinik“

Verdienst von Bürgern und Initiative

„Das hat nichts mit plötzlicher Erleuchtung zu tun. Es ist einzig und allein der Verdienst der Bürger und des Vereins LKGmündbleibt. Sie lassen sich nicht unterkriegen und kämpfen für ihr Recht auf gute Gesundheitsversorgung!“ Es brauche mehr Beispiele wie in Gmünd, damit die ÖVP-FPÖ Landesregierung merke, dass sie nicht einfach über die Köpfe der Menschen „drüberregieren“ könne, meint Zirngast.