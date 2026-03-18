Fünf Hochhausbewohner vor Balkonbrand gerettet

Zweistündiger Einsatz

„Wir haben den Brand von innen mit einem Rohr bekämpft und von außen die Fassade mit der Drehleiter kontrolliert. Weil es ein älterer Bau ist, und die Rauchverschleppung doch erheblich war, waren wir rund zwei Stunden mit 23 Kräften im Einsatz“, so Leidinger abschließend. Zur weiteren Abklärung wurden die 22-Jährige und der 31-Jährige mit der Rettung ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen.