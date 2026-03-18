Wahleklat: Mussolini bleibt in Trient Ehrenbürger

Franco Ianeselli, Bürgermeister von Trient und Chef der Mitte-Links-Mehrheit, bezeichnete die Nicht-Aberkennung als „eine Schande“ und „eine Beleidigung unserer Geschichte“. Er erinnerte an die Rolle Trients im Widerstand gegen die deutsche Besatzung, die Verbrechen des faschistischen Regimes, darunter rassistische Gesetze, politische Morde und den Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg.