18-Jähriger gewürgt: Fünf Jugendliche ausgeforscht

Vor allem die Nachforschungen im Bereich der sozialen Medien führten die Ermittler zumindest zu drei verdächtigen Mittätern. Als Erster wurde ein 15-jähriger Rumäne von den Beamten ausgeforscht und in eine Justizanstalt gebracht. Zu den Tatvorwürfen am 20. August im Wiener Vogelweidpark in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sowie zu seinen verdächtigen Freunden schweigt der Bub aber bislang.