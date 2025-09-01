18-Jähriger gewürgt: Fünf Jugendliche ausgeforscht

Der Wiener Polizei gelang die Teilklärung eines brutalen Vorfalls durch fünf Jugendliche, die einen 18-Jährigen Mitte August in einem Wiener Park zusammengeschlagen und gewürgt haben sollen. Der junge Mann wurde dadurch schwer verletzt. Nach zwei weiteren Tatverdächtigen wird bislang noch gefahndet.
Vor allem die Nachforschungen im Bereich der sozialen Medien führten die Ermittler zumindest zu drei verdächtigen Mittätern. Als Erster wurde ein 15-jähriger Rumäne von den Beamten ausgeforscht und in eine Justizanstalt gebracht. Zu den Tatvorwürfen am 20. August im Wiener Vogelweidpark in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sowie zu seinen verdächtigen Freunden schweigt der Bub aber bislang.
Mobiltelefone werden ausgewertet
Weitere intensive Ermittlungen zogen zwei Festnahmen sowie mehrere Hausdurchsuchungen in Wien nach sich. Dabei wurde ein 16-jähriger Russe sowie ein 15-jähriger Rumäne festgenommen. Auch sie schwiegen bislang in den Einvernahmen. Die Mobiltelefone der beiden wurden durch die Beamten sichergestellt und in weiterer Folge ausgewertet.
Zwei Verdächtige flüchtig
Es soll außerdem geprüft werden, ob die drei Verdächtigen mit bisher ungeklärten Gewaltdelikten in Verbindung stehen. Die Suche nach dem bislang flüchtigen Duo im Alter von 16 und 13 Jahren dauert weiter an.
