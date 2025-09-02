Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Belastung für Familien

Kinderbetreuung: Opposition übt scharfe Kritik

Kärnten
02.09.2025 06:00
Die Betreuung von Kindern, bevor sie in die Volksschule kommen, ist nicht nur ein wichtiger ...
Die Betreuung von Kindern, bevor sie in die Volksschule kommen, ist nicht nur ein wichtiger Faktor für ihre Bildung.(Bild: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

Nur 39 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen werden so betreut, dass Vollzeitarbeit für beide Elternteile möglich ist. Die Freiheitlichen, Team Kärnten und die Neos fordern Maßnahmen von der Landesregierung.

0 Kommentare

„Kärnten ist vom Anspruch, das kinder- und familienfreundlichste Bundesland sein zu wollen, nach wie vor weit entfernt“, stellt „Team Kärnten“-Chef Gerhard Köfer mit Blick auf die jüngst veröffentlichten Zahlen zur Kinderbetreuung klar. Denn nur knapp 39 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen befinden sich in Einrichtungen, die beiden Eltern eine Vollzeittätigkeit ermöglichen. „Diese Zahl verdeutlicht, wie schwer es ist, Familie, Beruf und Karriere zu vereinbaren.“

Zitat Icon

Trotz gesetzter Verbesserungen, insbesondere was die Entlohnung des Personals betrifft, sind noch viele Schritte zu setzen.

Gerhard Köfer, TK-Chef

Bild: Rojsek-Wiedergut Uta

„Wirtschaftliche und pädagogische Krise“
Für FP-Chef Erwin Angerer ist die Verantwortung eindeutig: „Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung hat Kärntens Kindergärten tatsächlich in den letzten Jahren in eine wirtschaftliche und pädagogische Krise geführt.“ Er kritisiert auch die finanzielle Last, die das Kärntner Kinderbetreuungsmodell für die Gemeinden darstellt. „Zudem wurde der wichtigste Punkt außen vor gelassen: die Kinder und Eltern. Wo ist die Qualitätssteigerung für die Kinder und Eltern geblieben?“, so Angerer. „Die Landesregierung hat 2023 die beste Bildung für unsere Kinder versprochen – aber genau das findet nicht statt.“

Zitat Icon

Es ist für Gemeinden nicht finanzierbar, der Gruppenausbau ist nicht stemmbar und viele privat betriebene Kindergärten stehen leider vor dem Aus.

Erwin Angerer, FP-Chef

Bild: Rojsek-Wiedergut Uta

Er fordert daher, dass das Kinderbetreuungsgesetz überarbeitet wird. Als eher fraglichen Lösungsansatz für die Problematik nennt Angerer einen „Familienscheck“, der „Familien Wahlfreiheit im Hinblick auf die Betreuung ihrer Kinder geben würde“. Damit würde die Vollzeitquote bei Frauen wohl noch eher weiter gedrückt werden.

EU und Bund in der Verantwortung
Um ein besseres Betreuungsangebot zu ermöglichen, blickt TK-Chef Gerhard Köfer über die Landesgrenzen hinaus: „Die Gemeinden allein werden Verbesserungen und Weiterentwicklungen nicht stemmen können. Es braucht gemeinsame Kraftanstrengungen, die auch die EU- und die Bundesebene betreffen.“ Er betont die Bedeutung weiterer Schritte. Eine bessere Entlohnung des Personals einerseits, kleinere Gruppengrößen andererseits.

Lesen Sie auch:
Kindergärten bilden die Basis des Bildungswegs.
Krone Plus Logo
Kärnten ist Letzter
Vollzeitarbeit? Große Lücken bei Kinderbetreuung
30.08.2025
Bogner-Strauß:
„Vollzeitarbeit ist Schlüssel für Unabhängigkeit“
11.08.2025
Regierung zieht Bilanz
Positives und Negatives zum Kinderbetreuungsgesetz
11.02.2025

Neos fordern Rechtsanspruch
Die Neos verorten die Kärntner Bildungspolitik immer noch im „Retro-Modus“. Sie fordern daher einen „Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem 1. Geburtstag“. „Elementarpädagogik ist das Fundament jeder Bildung – sie entscheidet von Anfang an über Chancen“, betont Bildungssprecherin Iris Glanzer, die auf die alarmierende Lage bei Frauen verweist: „Schwangerschaft darf kein Karriere-Ende bedeuten – in Kärnten ist dies leider noch immer Realität.“

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
217.130 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
196.885 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.607 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2414 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1579 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1215 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Kärnten
Belastung für Familien
Kinderbetreuung: Opposition übt scharfe Kritik
„Ein neues Kapitel“
WAC-Angreifer Ballo wechselt zurück auf die Insel
Vorfreude & Aufregung
Erster Arbeitstag: Kelag‘s Lehrlinge unter Strom
Ende für fesches Paar
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
Zeugenaufruf
Unbekannter rast Hündin zu Tode und flüchtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf