Kinderbetreuung: Opposition übt scharfe Kritik

„Wirtschaftliche und pädagogische Krise“

Für FP-Chef Erwin Angerer ist die Verantwortung eindeutig: „Die SPÖ-ÖVP-Landesregierung hat Kärntens Kindergärten tatsächlich in den letzten Jahren in eine wirtschaftliche und pädagogische Krise geführt.“ Er kritisiert auch die finanzielle Last, die das Kärntner Kinderbetreuungsmodell für die Gemeinden darstellt. „Zudem wurde der wichtigste Punkt außen vor gelassen: die Kinder und Eltern. Wo ist die Qualitätssteigerung für die Kinder und Eltern geblieben?“, so Angerer. „Die Landesregierung hat 2023 die beste Bildung für unsere Kinder versprochen – aber genau das findet nicht statt.“