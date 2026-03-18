Von Kind gefundene Knochen dürften noch älter sein

Soll kein Massengrab sein

„Es wird jetzt eine archäologische Fachfirma beauftragt, die die Gräber zeitnahe untersuchen und bergen soll. Es handelt sich um reguläre Einzelgräber in knapp einem Meter Tiefe, kein schnelles Massengrab. Bis jetzt deutet auch alles daraufhin, dass es sich nur um Erwachsene handeln soll“, so Gruber. Bis dahin steht die Baustelle unter Denkmalschutz, die angeschnittenen Gräber wurden mit einer Plane abgedeckt.