Weitere Wacker-Fans nach Krawallen angezeigt

Es hagelte weitere Anzeigen

Schon unmittelbar nach dem Spiel waren erste Verdächtige identifiziert worden. Nach der Auswertung von Videomaterial und Zeugenbefragungen folgt nun die nächste Welle: „Acht Männer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren wurden unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt“, so die Polizei. Darüber hinaus wurden 23 weitere Anzeigen wegen Ordnungsstörung sowie Verstößen gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet – und es könnten noch weitere folgen.