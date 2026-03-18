Weitere Wacker-Fans nach Krawallen angezeigt

Brutale Szenen, fliegende Gegenstände und Angriffe auf Polizisten: Nach den Ausschreitungen beim brisanten Regionalligaspiel zwischen den Altach Juniors und Wacker Innsbruck Mitte November hat die Polizei nun die nächsten Verdächtigen ausgeforscht. Acht Männer wurden angezeigt.
Bereits während der Partie kam es zu erschreckenden Szenen: Laut Polizei sollen rund 15 gewaltbereite Fans aus Innsbruck die Anhänger der Heimmannschaft attackiert haben. Besonders schockierend: Ein Opfer wurde am Boden liegend gegen den Kopf getreten!
Pfefferspray nach Platzsturm
Doch damit nicht genug! Nach dem Schlusspfiff eskalierte die Lage völlig. Im Bereich der Fantrennung kam es zu wüsten Provokationen, die schließlich in offene Gewalt umschlugen. Mehrere Tiroler stürmten sogar kurzzeitig das Spielfeld, Gegenstände flogen durch die Luft, und selbst die Einsatzkräfte wurden attackiert. „Erst ein Großaufgebot von rund 60 Polizisten konnte die Situation unter Kontrolle bringen – Pfefferspray musste eingesetzt werden“, heißt es seitens der Exekutive.
Es hagelte weitere Anzeigen
Schon unmittelbar nach dem Spiel waren erste Verdächtige identifiziert worden. Nach der Auswertung von Videomaterial und Zeugenbefragungen folgt nun die nächste Welle: „Acht Männer im Alter zwischen 19 und 48 Jahren wurden unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt“, so die Polizei. Darüber hinaus wurden 23 weitere Anzeigen wegen Ordnungsstörung sowie Verstößen gegen das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet – und es könnten noch weitere folgen.
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